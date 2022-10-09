Gaziantep mutfağını dünyaya tanıtacaklar

14-18 yaş arasındaki gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla kurulan İnteract kulüpleri üyelerinin yapacağı yemeklerin tarifleri yemek kitabı hazırlayacak. Gaziantep İpekyolu İnteract Kulübü üyeleri de Türkiye genelindeki bu proje için mutfağa girerek yemek yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nin (MUSEM) mutfağında yemek yapmanın heyecanını yaşayan gençlerin ellerinden Alinazik ve Antep Peynirli İrmik Helvası daha da lezzetlendi.

Proje hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Narin Derin Ekinci, "Yemek kitabı için kulüp üyelerimiz ile Gaziantep yemeklerini yaparak gastronomi şehrinin farkını ortaya koymak istedik. Herkes bu yemekleri yemek için Gaziantep'e geliyor. Biz de özellikle kendi yemeklerimiz ile yer almak istedik. Çekimlerimize Emine Göğüş Mutfak Müzesi'den başlayarak geçmişten günümüze Gaziantep Mutfağını tanıtmış olacağız. Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde İnteract kulüpleri ile paylaşmayı planladığımız tarifler ile Gaziantep adını gençlerle duyurmayı hedefliyoruz" dedi.