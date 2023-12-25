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Giriş Tarihi: 25.12.2023 14:06 Son Güncelleme: 25.12.2023 14:10

Gaziantep Savunması Saygı Müzesi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep Harbi’nin 102’nci yıl dönümünde Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi hizmete açıldı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep Savunması Saygı Müzesi açıldı

Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi'nde ziyaretçileri karşılayan eserler, Gaziantep Büyükşehir, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Gaziantep Müzeler Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı.

Çınarlı'da bulunan mevcut şehitliğin yanına eklenen müzede, Gazi şehirlilerin gösterdiği direnişi kırmak için seçilen Çınarlı Cephesi'nin stratejik önemi ve dönemin emperyalist gücü olan Fransızların taarruz harekâtını özetleyen yazılı kaynaklar yer alırken, Milli Mücadele sürecinde cephe bölgesinde elde edilen buluntular sergileniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve il protokolü üyelerinin açılışını yaptığı müze için Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık mücadelesi veren cephelerden getirilen topraklar şehitliğe döküldü ve buket kondu.

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Gaziantep Savunması Saygı Müzesi açıldı
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