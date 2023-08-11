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Giriş Tarihi: 11.8.2023 16:54 Son Güncelleme: 11.8.2023 17:33

Gaziantep şehidini uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep şehidini uğurladı

30 yaşındaki Şehit Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi. Buradaki törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gurup Başkanvekili Abdülhamit Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Fatma Özdemir ile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Özdemir'in cenazesi, Cuma namazına müteakiben Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

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Gaziantep şehidini uğurladı
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