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Giriş Tarihi: 19.9.2022 12:05 Son Güncelleme: 19.9.2022 12:34

Gaziantep şehidini uğurladı, “Sen küçüksün, ben sana bent olamadım”

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki 3. Hudut Alayı’nda güvenlik mevzilerine terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek memleketi Gaziantep’te düzenlenen törenle gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep şehidini uğurladı, “Sen küçüksün, ben sana bent olamadım”

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki 3. Hudut Alayı'nda güvenlik mevzilerine terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törene şehidin ablasının "İsmet, sen küçüksün ben seni koruyamadım, bent olamadım" şeklindeki ağıtı damga vurdu.

Şehit İsmet Aybek için Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kaplan Kardeşler Camii'nde yapılan cenaze törenine şehidin babası İlhan Aybek ve kardeşleri ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Berk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, Muhittin Taşdoğan ve İmam Hüseyin Filiz ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gözyaşlarının sel olduğu törende Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehit için helallik alındı. Sözleşmeli Er İsmet Aybek cenaze namazının ardından Oğuzeli ilçesindeki aile kabristanına defin edildi.

Öte yandan 4 çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan şehidin tabutunun konulduğu cenaze arabasına sarılan kız kardeşinin, "Ben sana bent olamadım. İsmet sen küçüksün, ben önüne atlamalıydım kardeşim. Seni koruyamadım kardeşim" şeklindeki ağıtı yürek yaktı.

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Gaziantep şehidini uğurladı, “Sen küçüksün, ben sana bent olamadım”
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