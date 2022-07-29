Gaziantep “yeşil dede”sini kaybetti

24 yaşında genç bir mühendisken kapıldığı ağaç sevdasıyla şehrin çevresinde 35 bin dekarlık orman oluşturan Muhterem Okutur (84) yaşamını yitirdi. Emekli olduktan sonra da ilerlemiş yaşına rağmen arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Gaziantep Ağaç Yetiştirme ve Koruma Derneği'nde çalışmalarına devam eden Okutur, bir taraftan ağaç dikilecek yeni yerler arıyor bir taraftan da dernek aracılığıyla genç nesillere ağaç sevgisi aşılamaya çalışıyordu.

3 yıl önce SABAH'a konuşan Okutur, ormana duyduğu sevginin 3 çocuğuna duyduğu sevgiden daha fazla olduğunu söylemişti. Okutur, "Bugüne kadar diktiğim ve diktirdiğim fidanları 40 milyonu geçmiştir. Onlar da çocuklarım ve torunlarım gibidir. Hala gördüğüm her boş araziye fidan dikmek istiyorum" demişti.

Gaziantep civarındaki boş hazine arazilerini ağaçlandırarak başladığı orman mücadelesini yarım asırdan fazla sürdürmedeki çalışmaları nedeniyle 2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Üstün Hizmet Madalyası'yla onurlandırılan Muhterem Okutur, "İlk başladığımızda herkes bizimle alay ediyordu. Hatta 'Dikeceğiniz ağaçlar büyüyecek de biz altında kebap yelleyeceğiz, öyle mi?' derlerdi. Şimdi onların çocukları büyüyen ağaçların altında piknik yapıyor" diye konuşmuştu.

O dönemde devletten aldığı 22 bin lira para ile ağaç dikimine başladığını söyleyen Okutur, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: "Ağaç dikiminde çalıştıracak işçi bulamıyorduk. Çünkü herkes buna karşıydı. İşçilerin haftalığını peşin vererek çalıştırabiliyorduk. Karasabana koştuğumuz atlarla sürdüğümüz bölgede gerçekleştirdiğimiz ilk dikim tamamlanınca uzun süre tedirgin yaşadım, '22 bin lirayı toprağa gömdük. Fidanlar tutacak mı acaba?' çok düşündüm. Sonra bir gün toprağı kazıp bakınca bir fidanın kökünün 70 santim civarında uzadığını görünce rahatladım. Çünkü kökü 40 santimi geçen fidan mutlaka tutar. Fidanların yeşermeye başlamasına rağmen gelen tepkiler sürdü. Vatandaşlar alay etmeyi bırakmadı. Fidanlar yeşerince de 'senin ağaçlarının kökü 70, boyu da 7 santim. Bunlar yerin altına doğru büyüyor galiba' diyorlardı. Tüm tepkilere rağmen yılmadık. İyi ki kararımızdan dönmemişiz. Bugün o fidanlar Gaziantep'in havasını değiştirdi."

İLK YAPAY ORMAN

26 yıl devlette görev yaptıktan sonra emekli olunca da ağaç sevdasından vazgeçmeyen Okutur, başkanlığını yaptığı dernek aracılığıyla yeşile olan sevdasını sürürmüş, son olarak Nurdağı ilçesinin Sakçagözü bölgesinde 110 dekarlık bir alanı ağaçlandırılmasını sağlamıştı.

1950'li yıllarda Türkiye'nin ağaçlandırılması kampanyası kapsamında başlatılan ilk büyük yapay orman olan Burç ve Dülük ormanlarını kente kazandıran ve rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Okutur için Gaziantep Asri Mezarlık'ta bulunan Ahmet Şireci Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.