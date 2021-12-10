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Giriş Tarihi: 10.12.2021 15:23

Gaziantep'de acı olay: Kazada yaralanan adam kurtarılamadı...

DHA
Gaziantep’de acı olay: Kazada yaralanan adam kurtarılamadı...

Yürekleri yakan kaza Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Takla atıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mertcan Topal (68), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti...

Feci kaza, sabah saatlerinde, Nurdağı'nın Olucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Mertcan Topal yönetimindeki 01 DN 764 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan Topal'ı otomobilden çıkararak, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mertcan Topal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'de acı olay: Kazada yaralanan adam kurtarılamadı...
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