Gaziantep’de acı olay: Kazada yaralanan adam kurtarılamadı...

Feci kaza, sabah saatlerinde, Nurdağı'nın Olucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Mertcan Topal yönetimindeki 01 DN 764 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan Topal'ı otomobilden çıkararak, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mertcan Topal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.