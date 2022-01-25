Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'e 24 saat kar uyarısı
Giriş Tarihi: 25.1.2022 22:05 Son Güncelleme: 25.1.2022 22:18

Gaziantep'e 24 saat kar uyarısı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’e 24 saat kar uyarısı

Vatandaşları 24 saatlik kar yağışı için uyaran Vali Davut Gül, kar lastiği veya zinciri olmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşlara kar uyarısında bulunarak, bu geceden başlamak üzere 24 saat kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Kar lastiği ya da zinciri olmayan araçların trafiğe çıkamayacağını bildiren Vali Gül, "Gaziantep'imizin güzel insanları, bu geceden başlayarak yaklaşık 24 saat kar yağışı bekliyoruz. Kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsade edilmeyecektir. Yük taşıyan kamyonların da acil değilse perşembe günü yola çıkmalarını istirham ediyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme yöntemi duyanları şaşırttı! 16 kilodan böyle kurtuldular...
Dünya Rusya ve Ukrayna'yı konuşurken Çin'den flaş hamle! 39 savaş uçağı ile girdi...
Altın gram fiyatı PSİKOLOJİK BANDI KIRDI! Altın fiyatları FED’e odaklandı: 25 Ocak 2022 gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?
İstanbul’da önlem almayan İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun vatandaşları trollükle suçladı
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği 6 maddelik yeni kararları duyurdu! Üniversitelere tatil, kamu çalışanlarına izin...
Son dakika: İBB Sözcüsü Murat Ongun hakkında şok gerçek! Karla mücadele paylaşımlarını Cenevre'deki otelden yaptı
BOTAŞ'tan muhalefetin doğal gaz iddialarına net yanıt: İşte 10 maddede doğal gaz gerçeği
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı, ziyareti doğruladı! Bazıları paylaşımlarını apar topar sildi...
Sibel Can'ın kar pozları kızı Melisa Ural'a benzetildi! Giderek gençleşen Sibel Can güzelliğiyle mest etti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'e 24 saat kar uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA