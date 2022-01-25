Gaziantep’e 24 saat kar uyarısı

Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşlara kar uyarısında bulunarak, bu geceden başlamak üzere 24 saat kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Kar lastiği ya da zinciri olmayan araçların trafiğe çıkamayacağını bildiren Vali Gül, "Gaziantep'imizin güzel insanları, bu geceden başlayarak yaklaşık 24 saat kar yağışı bekliyoruz. Kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsade edilmeyecektir. Yük taşıyan kamyonların da acil değilse perşembe günü yola çıkmalarını istirham ediyorum" dedi.