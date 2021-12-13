Gaziantep’in kurtuluşun 100. yıl dönümü şehit kanlarıyla sulanmış toprak 80 ile gönderildi

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, protokol mensupları ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Vali Davut Gül, "80 ilimize gönderilecek şanlı bayrağımız ve vatanı, bayrağı, hürriyeti uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızın kanlarıyla sulanmış toprağımızı, öğrenci ve öğretmenlerimize emanet ediyoruz" dedi.

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Gül, "Gaziantep şanlı mücadelesinde 6 bin 317 şehit vererek esaretten kurtuldu. Bizlerin bu günleri yaşamamız için canlarının veren Gaziantep şehitleri başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Gençlerle birlikte ikinci 100. yılın destanını yazmak için bir araya geldik. Bu topraklar insanlık tarihi kadar eski. Savaşların, göçlerin, acıların, kahramanlığın, şanlı şerefli olmanın, gaziliğin, şehitliğin tarihi bu topraklarda yazıldı. Burası ikinci bir Çanakkale. Gazi Mustafa Kemal bütün şehirleri överken Gaziantep'e özel bir yer ayırmıştır. Yüce Meclisin de 'Gazilik' unvanı vermesi, kahramanlığımızı örnek göstermesi tesadüf değildir. Toprak, ana, yar ve vatandır. Vatan olduğunu gösteren toprağı, 80 ile gençlerimizle birlikte gönderiyoruz. Asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 100 yıl sonra da aynı duruşumuz sürecek. Zaman değişse bile duruş değişmeyecek. Vazifemiz hep aynı" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise öğrenci ve öğretmenlere seslenerek, "Geçmişe sahip çıkmak için o kutlu kanın aktığı kutlu topraklardan bir avuç 80 kente götüreceksiniz. 80 ilin valisine, Gaziantep'in şu mesajını götüreceksiniz; Aynı ruh, iman, vatan aşkının içindeyiz, bu sonsuza kadar devam edecek, al/yıldızlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantepli ustalar tarafından yapılan özel kaplara konulan toprak ve bayraklar, gençlere teslim edildi.

13.12.2021