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Giriş Tarihi: 30.5.2024 15:44

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi dayısını tabancayla öldürdü

Gaziantep'te bir şahıs, borç para istediği dayısını olumsuz yanıt sonrası tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Talihsiz adamın son anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

AA
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir kişi dayısını tabancayla öldürdü

İddiaya göre Ö.T, Kurbanbaba Mahallesi'nde dayısı Faruk Yıldız'dan (45) borç para istedi.

Ö.T, olumsuz yanıt almasının ardından üzerindeki silahla, tartıştığı Yıldız'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Yıldız'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada yaşamını yitiren Yıldız'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi dayısını tabancayla öldürdü
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