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Giriş Tarihi: 17.9.2022 14:39 Son Güncelleme: 17.9.2022 15:23

Gaziantepli Kore gazisi vefat etti

Gaziantepli Kore gazisi olan İbrahim Halil Dağlıoğlu 90 yaşında vefat etti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantepli Kore gazisi vefat etti

Gaziantep'li İbrahim Halil Dağlıoğlu, yaklaşık 1 ay süren deniz yolculuğu sonrası Kore'ye ulaşmış, 13 ay Kore'de kalmış ve savaşa katılmıştı.

Kore'de topçu çavuşu olarak görev yapan Dağlıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Kore Kahramanları Derneği'nin de uzun süre başkanlığını yapmıştı. Gaziantep'te "Koreli İbrahim" olarak bilinen ve yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiren İbrahim Halil Dağlıoğlu'nun cenazesi Bahaeddin Nakıpoğlu caminde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Gaziantepli Kore gazisi vefat etti
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