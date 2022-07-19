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Giriş Tarihi: 19.7.2022 14:01 Son Güncelleme: 19.7.2022 14:12

Gaziantepli öğrenciler elektrikli araba yaptı

Gaziantep'te lise öğrencileri 110 kilometrelik yolu 4 liraya giden araba yaptı. Belediyenin malzeme ve atölye desteğinden sonra 10 kişilik ekibimizle beraber 5 aylık bir çalışmayla araçlarımızı ürettik.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantepli öğrenciler elektrikli araba yaptı

Öğrencilerin 3 saate şarj olan elektrikli otomobili TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında 19-24 Temmuz 2022 tarihlerinde Kocaeli Körfez TOSFED Yarış Pisti'nde düzenlenecek Liselerarası Efficiency Challenge Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılacak. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Şehitkamil'de yarışlara hazırlanan lise öğrencileri; Şehitkamil EC Takımı ve GAZİMOBİL Takımı öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği, yüzde 100 elektrikli 2 araba, 110 kilometre yolu 4 TL masrafla gidiyor. Şehitkamil EC Takımı üyesi Mehmet Arda Çete, "Tasarladığımız aracın ilk amacı, TÜBİTAK Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılmaktı. Tasarımı tamamen bize ait olan araçta alüminyum şase kullandık. Aracın dış kabuğunu tasarlarken, en hafif malzeme olan karbonfiber kumaş tercih ettik. Karbonfiber kumaş sayesinde tasarlamış olduğumuz araç 26 kilogram ağırlığında. Enerji için yerli olarak tasarladığımız lityum iyon pil kullandık. Pil paketinin şarj devresini kendimiz tasarladık. Üretilen şarj ünitesi 1000 Watt güç çıkışı verebilmekte olup pil paketimizi 3 saatte tamamen şarj edebilmekteyiz.

Belediyenin malzeme ve atölye desteğinden sonra 10 kişilik ekibimizle beraber 5 aylık bir çalışmayla araçlarımızı ürettik. Kocaeli'nde düzenlenecek olan Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda iyi bir derece elde etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Gazimobil Takımı üyesi İncinur Yıldız ise, "Aracımızın tüm tasarım ve üretimi tamamen bize ait. Kabuğundan tutun elektriksel malzemelerine kadar tüm üretimi bize ait. Aracımızı yaparken takım arkadaşlarımız arasında iş bölümü yaptık. Bu iş paylaşımını düzenli olarak devam ettirdik. Bu sayede aracımızı yarışa hazırladık. Aracımızın hafif ve dayanaklı olması için cam elyaftan ürettik. Şasesini ve ön düzenini oluştururken, kartnig arabalarındaki sistemi baz aldık ki daha verimli ve kolay üretim gerçekleştirdik. Aynı zamanda elektriksel ürünlerde ise yerli üretim gerçekleştirdik" dedi.

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Gaziantepli öğrenciler elektrikli araba yaptı
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