Gaziantepli Rana Londra’da moda okuyacak

Kursta edindiği bilgilerle portfolyo hazırlayarak kabul edildiği Londra'daki ünlü okulda tasarım okuyacak olan Rana, ilerde büyük bir modacı olmak istiyor. Gaziantep'te bu yıl fen lisesinden mezun olan 18 yaşındaki Rana Cingisiz, moda tasarımı eğitimine hazırlık amacıyka 2 yıl önce Şahinbey Belediyesi bünyesinde hizmet veren Binevler Sosyal Tesisi'ndeki giyim teknolojileri kursuna katıldı. Kısa sürede öğretmenlerinin gözüne giren genç kız, öğretmenlerinin özel destek ve yönlendirmesiyle kalıp hazırlama ve çıkarmada başarılı oldu.

Liseye başladığında moda tasarımı okumaya karar verdiğini belirten Cingisiz, "Liseye girdiğimde bunu annemle paylaştım, annem de dikiş bile bilmediğimi söyleyerek kursa gitmemi istedi. Ben de buraya gelerek derslere katıldım. Dikiş ve kalıp dersleri aldım. Fen Lisesi'nden moda tasarımına gitmek biraz tuhaf geliyor insanlara ama ben küçüklükten beri çizim yapıyordum. Burada aldığım eğitimler bana çok faydalı oldu. Hocalarım beni çok iyi yönlendirdiler. Gideceğim okulun kabul şartları çok zor. Dünyanın en önemli ikinci okulu. Oraya başvurmak için iyi bir portfolyo hazırlamam, konular belirlemem ve bu konulardan koleksiyon hazırlamam gerekiyordu. Ayrıca dikiş de bilmem gerekiyordu. Burada farklı makineler kullanarak elimi dikişe alıştırdım. Londra'daki üniversitede 6 bölüm var, ben London College of Fashion'da karar kıldım. Koleksiyonumu hazırlayıp başvurdum" dedi.

Başarı için inançlı olmak gerektiğini kaydeden Çingisiz, "Eğer inançlı olup hayallerinizin peşinden giderseniz başarılı olmanız mümkün. Aile desteği de çok önemli. Babam hangi mesleği istesem kabul etti. Ben de onların desteğini alarak yapabileceğimi gösterdim. Annem beni buraya getirip götürdü. 1 yıl boyunca hazırlığı süren portfolyoyla başvurdum. Portfolyonun içerisinde yaptığım araştırmalar, çizimler, denemeler ve bazı dikiş işlerim vardı. Bunlar beğenilince beni kabul ettiler. Orada 4 yıl iyi bir eğitim alıp ileride iyi bir moda tasarımcısı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Genç kızın öğretmeni Yüksel Güdemez ise, "Rana'nın hedefi büyük olunca biz de elimizden gelen emeğin kat kat fazlasını verdik. Yeri geldi tüm eğitim zamanlarını ona göre hazırladık. İnşallah istediği yere gelir. Çünkü bunu çok istiyordu. Çok rahat ülkemizdeki en iyi tıp fakültelerinden birini kazanıp doktor olabilecekken böyle bir eğitim almak istiyor. İnşallah başarılı olur ve bizi gururlandırır" diye konuştu.