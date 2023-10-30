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Giriş Tarihi: 30.10.2023 14:33 Son Güncelleme: 30.10.2023 16:37

Gaziantepliler atalarına koştu

Cumhuriyet Bayramında  15 bin Gaziantepli, kentin düşman işgaline karşı verdiği mücadelenin anlatıldığı Panorama 25 Aralık Müzesini ziyaret etti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantepliler atalarına koştu

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Gazi şehirliler 100'üncü yılı coşkusunu kurtuluş panoraması ve müzesini ziyaret ederek geçirdi. Duygulu anların yaşandığı ziyaretler boyunca, vatandaşlar duygularını da dile getirdi.

28-29 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyetin ilan edildiği yıl olan 1923'e ithafen saat 19.23'e kadar ücretsiz olan müzede vatandaşlar göz yaşlarına hakim olamadı.

Hatice Tekin 29 Ekim'de müzeyi ziyaret etmenin ayrı bir gurur verdiğini ifade ederek, "Özellikle üst bölümdeki canlılık çok iyi. Kendimizi o savaşın içindeymişiz gibi hissettik. O insanlarla biz de varmışız gibi bir his geldi. Efektler, müzikler de o insanlara yapılan yüz mimikleri de beni etkiledi" dedi.

Gaziantepli olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Yunus Işık ise, "Böyle bir milli gurur yaşadık. Duygularımız kabardı. Geçmişimizden gelen böylesi dayanıklı, güçlü ordumuzla gurur duyduk. Milletimizin de kahramanlıklarından örnekler gördük. Gurur verici bir şey" diye konuştu.

Eylül Akzorba müzeyi gezerken göz yaşlarını tutamadığını belirterek, "Gerek müze içi gerek sinevizyonu çok güzeldi. Öncelikle bir gurur geldi ve göz yaşlarımı tutamadım" dedi.

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Gaziantepliler atalarına koştu
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