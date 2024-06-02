Gaziantepliler "Bisiklet Günü"nü kutladı

Sürdürülebilir ulaşım, bisikletle mümkün sloganıyla hem sürdürülebilir hem de yeşil ulaşımın öneminin vurgulanması amacıyla yapılan etkinliğe yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Etkinlik iki farklı noktada yapıldı. Gaziantep Havalimanı yolu Hitit Kapısında başlayan bisiklet sürüşleri Körkün mahallesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediye önünde başlayan sürüşler ise Festival Parkında sonlandı.

Hitit Kapısında başlayan etkinlik programına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Hitit kapısında düzenlenen programda konuşan Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e bu güne özel yaptığı duyarlılık çalışmasından dolayı teşekkür ederek, "Çok değerli sporseverler, bugün bisiklet altyapısı güçlendirilmiş Gaziantep'te bisikletin günlük ulaşımda kullanılması hem spor disiplini için hem hava temizliği için hem daha sağlıklı bir yaşam için çok isabetli çok gerekli. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin Dünya Bisiklet Günü vesilesiyle bu duyarlılığı artırmak için yaptığı çalışmayı takdir ediyorum. İnşallah sporcularımız bu alışkanlıklar geliştikçe dünyada, Avrupa'da daha çok dereceler kazanacak. Bütün kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Gazianteplilere günlük hayatlarında daha çok bisiklet kullanmalarını ve hayatlarına bisikleti daha çok katmalarını istiyorum" diye konuştu.

Sporcular bisiklet sürüşünün ardından, Festivalpark'ta düzenlenen etkinliklere de katıldı. Bisiklet atölyesi etkinliğinde 12 grup içerisinden en kısa sürede bisiklet birleştiren 3 gruba bisiklet hediye edildi. Devamında ise; müzik dinletisi, balon katlama ve bisiklet çarkı etkinleri yapıldı.