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Giriş Tarihi: 23.12.2023 16:30 Son Güncelleme: 23.12.2023 16:38

Gaziantepliler İsrail zulmüne karşı yürüdü

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları Gaziantep’te "Filistin'e özgürlük için yürüyoruz" etkinliğiyle protesto edildi. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen protestocular saldırıların durmasını ve Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını istedi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantepliler İsrail zulmüne karşı yürüdü

Kudüs Platformu tarafından düzenlenen program için Yeşilsu Parkı'nda toplanan yüzlerce kişi ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Meydanda grup adına basın açıklaması yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Başkan Yardımcısı Murat Şahin, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrası şehit olan 3 yaşındaki Reem'in doğum günü dolayısıyla toplandıklarını belirterek, dünyanın her tarafından düzenlenen eylemlerin Filistin halkına güç verdiğini söyledi. İsrail'in zulmü bitene kadar protestoya devam edeceklerini belirten Şahin, Refah Sınır Kapısı'nın önünde bekleyen binlerce yardım tırının Filistinlilere ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Yürüyüşe katılan doktorlar adına konuşan Dr. Emirhan Yavuz ise, Filistinli masumların sesi olmak için aynı etkinliğin Türkiye'nin dört bir yanında düzenlendiğini belirterek "Siyonist işgalcilerin katliamını duyurmak ve bu zulme engel olmak, vicdanlı kalabilmenin halen mümkün olduğunu haykırmak için buradayız" diye konuştu.

Etkinlik, ilahiyatçı yazar Muhammed Özkılıç tarafından dua edilmesinin ardından sona erdi.

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Gaziantepliler İsrail zulmüne karşı yürüdü
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