Gaziantep’te 12 ahır çöktü

Gaziantep'in Nurdağı, Araban, Şahinbey, Şehitkamil ilçelerinde ahır ve bazı hayvan barınakları çöktü. Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, 12 üyelerine ait çadırların çöktüğünü ve onlarca küçükbaş hayvanın telef olduğunu açıkladı.

Türkman, "Gaziantep genelinde yağan kardan dolayı Nurdağı ilçemizin Yaylacık köyünde 3 üyemizin, Araban ilçemizin Muratlı köyünde 1 üyemizin, Şahinbey İlçemiz Cevizli köyünde 3 üyemizin, Kızılhisar köyünde 1 üyemizin, Çimenli köyünde 1 üyemizin, Şehitkamil ilçemizin Bilek köyünde 1 üyemizin, Tekirsin köyünde 1 üyemizin, Köksalan köyünde 1 üyemizin olmak üzere toplam 12 üyemizin hayvan çadırları çökmüş, onlarca hayvanları telef olmuştur. Tüm üyelerimizin durumlarını ilgili birimlere ilettik. Yolların kapalı olmasından ulaşımda yaşanmakta olan aksaklıklar yüzünden zarar gören söz konusu yerleşim yerlerinin bazılarına henüz ulaşılamamış olup, üyelerimiz imkanlar ölçüsünde hasarı ortadan kaldırmaya ve tedbirleri almaya çalışıyorlar" dedi.