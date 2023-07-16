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Giriş Tarihi: 16.7.2023 02:09 Son Güncelleme: 16.7.2023 10:01

Gaziantep’te 15 Temmuz coşkusu! Çocuklar bayraklarla coşturdu

Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine çocuklar damga vurdu. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte büyükleriyle birlikte meydanı dolduran çocuklar gece boyunca ellerinden düşürmedikleri bayraklarla meydandaki coşkuya renk kattı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te 15 Temmuz coşkusu! Çocuklar bayraklarla coşturdu

Gaziantep'teki 15 Temmuz etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı. İstasyon Meydanında başlayan kortej yürüyüşü etkinliklerin yapıldığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında son buldu. Kortej yürüyüşüne Gaziantep Valisi Kemal Çeber, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, protokol mensupları, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Meydandaki etkinlikler ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşmasının ardından devam etti. Temmuz gecesi yaşanan direnişi anlattığı kum sanatı gösterisinin ardından Gaziantep Valisi Dr. Hüseyin Hazırlar'ın yaptığı duygulu duaya meydanı dolduran binlerce Gaziantepli hep birlikte "amin" dedi.

Vali Kemal Çeber, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile merkez ilçe belediye başkanları 15 Temmuz gecesi yaşananları ve sonrasındaki süreci anlatan konuşmalar yaptılar.

Öte yandan meydanı dolduran binlerce Gazianteplinin arasında yer alan çocuklar etkinliğe renk kattı. Büyükleriyle geldikleri meydanda gece boyunca ellerindeki bayrakları sallayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

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Gaziantep’te 15 Temmuz coşkusu! Çocuklar bayraklarla coşturdu
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