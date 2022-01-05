Gaziantep’te 3. Pitbull saldırısı

Gaziantep'te çöpten kağıt toplayan bir kadına pitbull cinsi köpek saldırdı. Kadın, feryatlarını duyan vatandaşların müdahalesi sonrasında bir eve sığınarak canını kurtardı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gece meydana gelen olayda, çöpten karton toplayan Aslı Bozkurt, pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı olayında kendisini korumak için çöp konteynırından çıkardığı malzemeleri köpeğe fırlatan kadın sesini duyan vatandaşların müdahalesi sonrasında bir eve sığınarak saldırıdan ağır yara almadan kurtuldu.

Saldırı sonucu vücudunda çeşitli ısırık izleri ve sıyrıklar oluşan kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalesin ardından tabur edilirken, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.