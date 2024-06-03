Gaziantep’te 56 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde son iki gün içerisinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 56 kilo 424 gram esrar, 260,44 gram metamfetamin, 180 gram sentetik kannabinoid, 58 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 9 adet gümrük kaçağı telefon, 2 adet kumar makinesi ile 254 bin 750 TL, 620 dolar, 325 euro ve 200 riyal suç geliri para ele geçirildi.Gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.