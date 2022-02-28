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Giriş Tarihi: 28.2.2022 13:27

Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı! 4 organizatör tutuklandı

DHA
Gaziantep’te 60 kaçak göçmen yakalandı! 4 organizatör tutuklandı

Gelen bilgiye göre Gaziantep'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla giren 60 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren kaçak göçmenlerin kente geleceği bilgisine ulaştı. Kent girişinde önlem alan ekiplerin durdurduğu 5 araçta yabancı uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen göçmenlerin taşınmasını organize ettiği belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Karakoldaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan 5 araca da el konuldu. (DHA)

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Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı! 4 organizatör tutuklandı
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