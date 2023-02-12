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Giriş Tarihi: 12.2.2023 16:57

Gaziantep'te 9 yaşındaki Salih Ege, depremin 156. saatinde sağ olarak kurtarıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir binanın enkazı altında kalan 9 yaşındaki Semih Ege, depremin 156. saatinde sağ olarak kurtarıldı.

İHA
Gaziantep’te 9 yaşındaki Salih Ege, depremin 156. saatinde sağ olarak kurtarıldı

Depremin 7. gününde güzel haberler gelmeye devam ediyor. Gaziantep'in Nurdağı İlçesi, Başpınar Mahallesi Dede Korkut Caddesi Gündüz Kaya Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Adeta iğne ile kuyu kazan Zeytinburnu Belediyesi ZAK Arama Kurtarma Ekipleri, 9 yaşındaki Semih Ege'ye ulaştı.

Bu dakikadan sonra Semih'in kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. Enkaz alanına gelen sağlık ekipler Semih Ege'ye damar yolu açarak serum bağladı. Semih Ege, ekiplerin başarılı çalışmasıyla depremin 156. saatinde enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin sevinç çığlıkları arasında çıkartılan Semih Ege ekiplerin "Ne istiyorsun" sorusu üzerinde "Markete gitmek istiyorum, telefon almak istiyorum" şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Semih Ege ambülansla hastaneye kaldırıldı.

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Gaziantep'te 9 yaşındaki Salih Ege, depremin 156. saatinde sağ olarak kurtarıldı
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