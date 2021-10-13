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Giriş Tarihi: 13.10.2021 12:43 Son Güncelleme: 13.10.2021 12:57

Gaziantep'te acı olay: Daha 17 yaşındaydı

DHA
Gaziantep’te acı olay: Daha 17 yaşındaydı

Acı olay Gaziantep'te gerçekleşti. Motosikleti ile otomobile çarpan lise öğrencisi Enes Kılınç (17), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti...

Feci kaza, dün akşam, 25 Aralık Mahallesi'nde meydana geldi. Liseli Enes Kılınç'ın kullandığı, plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşakta M.K. yönetimindeki otomobile çarptı. Kılınç, çarpmanın etkisiyle yola savrularak, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Kılınç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Enes Kılınç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

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Gaziantep'te acı olay: Daha 17 yaşındaydı
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