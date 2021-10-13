Gaziantep’te acı olay: Daha 17 yaşındaydı

Feci kaza, dün akşam, 25 Aralık Mahallesi'nde meydana geldi. Liseli Enes Kılınç'ın kullandığı, plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşakta M.K. yönetimindeki otomobile çarptı. Kılınç, çarpmanın etkisiyle yola savrularak, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Kılınç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Enes Kılınç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.