Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te acı olay: Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü
Giriş Tarihi: 22.1.2024 15:38

Gaziantep’te acı olay: Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü

Gaziantep’te çok acı bir olay meydana geldi. Çalıştığı iplik fabrikasında pres makinesine sıkışan Adem Tura (32), hayatını kaybetti.

DHA
Gaziantep’te acı olay: Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü

Olay, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçisi Adem Tura, çalıştığı sırada bir anda pres makinesine sıkıştı. Olayı gören işçilerin müdahalesiyle pres makinesi durdurularak, durumu 112 ekiplerine bildirildi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Tura'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tura'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edilirken, olay ile ilgili inceleme sürüyor.

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Gaziantep’te acı olay: Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü
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