Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te acı olay: Hem baba hem uzman çavuş olacaktı...
Giriş Tarihi: 14.6.2022 11:58 Son Güncelleme: 14.6.2022 12:00

Gaziantep’te acı olay: Hem baba hem uzman çavuş olacaktı...

İHA
Gaziantep’te acı olay: Hem baba hem uzman çavuş olacaktı...

Gaziantep’te cadde üzerinden sollamaya çıkan iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Ahmet Erdoğan’ın hem baba hem de uzman çavuş olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Feci kaza, Gaziantep'in Oğuzeli ilçe merkezindeki Barak Caddesi üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Ahmet Erdoğan (24) önündeki aracı geçmek için sollamaya çıktı. O sırada karşı şeritten motosikletiyle gelen Ahmet A.'da önünde seyreden aracı geçmek için sollama yaptı. Aynı anda sollamaya çıkarken birbirlerini fark etmeyen iki motosikletli cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile Turgay S. motosikletten savrularak asfalt zemine düştü. Motosikletlerin hurdaya döndüğü kazada sürücüler Ahmet Erdoğan, Ahmet A. ile Turgay S. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralanan sürücü Erdoğan, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken diğer iki yaralı durumlarının ağırlaşması üzerine Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Erdoğan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazesi Oğuzeli Asri Mezarlığına defnedilecek olan gencin hayatının altından ise dram çıktı. 1 yıllık evli olan Erdoğan'ın eşinin hamile olduğu öğrenilirken uzman çavuşluk için bütün sınavları geçen talihsiz gencin 2 gün sonra sağlık kontrolünden geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan enflasyon farkı ve Temmuz zammı açıklaması ile sinyali verdi!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Temmuz zammında son durum!
Beşiktaş’taki otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! O hayasızlar hakkında soruşturma
Haziran enflasyon beklentisi ne oldu? Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı mı? TÜFE Haziran 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Emekli zammı hesaplama ile yeni maaşlar belli oluyor! En az 1137 TL'lik zam artışı yolda: Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek? SSK ve BAĞKUR'lular için müjde haber
Ankara'da bugün okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi? 14 Haziran 2022 Salı Ankara hava durumu nasıl, yağmur var mı, okullar tatil olacak mı?
Son dakika! Türkiye Van'daki o buluşmayı konuşmuştu: Minik Derin, Başkan Erdoğan'ın verdiği cevabı anlattı
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te acı olay: Hem baba hem uzman çavuş olacaktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA