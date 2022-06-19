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Giriş Tarihi: 19.6.2022 14:20

Gaziantep'te acı olay: Zafer Polat'ın cansız bedenine ulaşıldı!

DHA
Gaziantep’te acı olay: Zafer Polat’ın cansız bedenine ulaşıldı!

Gaziantep'te çok acı bir olay yaşandı... Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Zafer Polat (25) hayatını kaybetti...

Acı olay, sabah saatlerinde Nizip ilçesi Aşağı Çardak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre fabrika işçisi Zafer Polat ve arkadaşları serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Zafer Polat, yüzmek için açıldığı Fırat Nehri'nde bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları 112 ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fırat Nehri'nde kaybolan gencin bulunamayan cesedi için Adıyaman'dan dalgıç polis ekipleri takviye edildi. Dalgıç ekipleri Fırat Nehri'nde yaptıkları arama çalışmalarının ardından Zafer Polat'ın cansız bedenine ulaştı. Boğularak hayatını kaybeden Polat'ın cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te acı olay: Zafer Polat'ın cansız bedenine ulaşıldı!
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