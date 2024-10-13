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Giriş Tarihi: 13.10.2024 11:05 Son Güncelleme: 13.10.2024 11:06

Gaziantep'te aile faciası: 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla canına kıyan baba, eşi ve çocukları gözyaşları arasında toprağa verildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te aile faciası: 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te Şahinbey ilçesinin Güzelvadi mahallesinde berberlik yapan ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ahmet Demir (32) eşi Emine (30) ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) öldürdükten sonra aynı silahla kendi canına kıymıştı.

6 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Aile tarafından Yeşilkent Mezarlığına getirilen cenazeler burada yan yana musalla taşına konuldu. Yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından cenazeler buradaki aile mezarlığında toprağa verildi.

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Gaziantep'te aile faciası: 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı
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