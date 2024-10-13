Gaziantep’te aile faciası: 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te Şahinbey ilçesinin Güzelvadi mahallesinde berberlik yapan ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ahmet Demir (32) eşi Emine (30) ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) öldürdükten sonra aynı silahla kendi canına kıymıştı.

6 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Aile tarafından Yeşilkent Mezarlığına getirilen cenazeler burada yan yana musalla taşına konuldu. Yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından cenazeler buradaki aile mezarlığında toprağa verildi.