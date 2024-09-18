Gaziantep’te akraba kavgası: Tartıştığı 2 kayınbiraderini vurdu!

Olay, sabah saatlerinde, Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Kartal ile kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K. arasında otomobilde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, Abdullah Kartal üzerindeki tabancayla kayınbiraderlerine ateş etti.