Gaziantep’te akraba kavgası: Tartıştığı 2 kayınbiraderini vurdu!

Olay, sabah saatlerinde, Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Kartal ile kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K. arasında otomobilde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, Abdullah Kartal üzerindeki tabancayla kayınbiraderlerine ateş etti.
İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşleri, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Metin K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Abdullah Kartal'ın yakalanması için çalışma başlattı