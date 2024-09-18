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Giriş Tarihi: 18.9.2024 10:42

Gaziantep'te akraba kavgası: Tartıştığı 2 kayınbiraderini vurdu!

Gaziantep’te, madde bağımlısı olduğu iddia edilen 40 yaşındaki Abdullah Kartal, otomobilde tartıştığı kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K.'yi tabancayla vurup yaraladı. İşte haberin detayları...

DHA
Gaziantep’te akraba kavgası: Tartıştığı 2 kayınbiraderini vurdu!

Olay, sabah saatlerinde, Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Kartal ile kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K. arasında otomobilde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, Abdullah Kartal üzerindeki tabancayla kayınbiraderlerine ateş etti.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşleri, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Metin K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Abdullah Kartal'ın yakalanması için çalışma başlattı

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Gaziantep'te akraba kavgası: Tartıştığı 2 kayınbiraderini vurdu!
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