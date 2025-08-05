Gaziantep’te alkollü sürücü genç kadına kabusu yaşattı: Ertesi gün serbest kalmış!

İslâhiye ilçesinde, 20 Temmuz gecesi meydana gelen olayda, Ahmet Hakan A. yönetimindeki 44 AFG 537 plakalı otomobil kavşakta V.Ö. idaresindeki 46 AHZ 938 motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak devrilen motosiklette bulunan Mehtap Gülşen ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İslâhiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Mehtap Gülşen'in kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi. Ameliyata alınan Gülşen, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kalça kemiği kırılan ve günlerce hastanede tedavi olan yaralılardan Mehtap Gülşen, "Bize çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı, gece yarısı yakalanmış. Alkollü olduğu ortaya çıktı ama ertesi gün serbest kaldı. Ben 2 haftadır yataktayım. 1 ay daha böyle yatacağım. Sonra da çekilecek filme göre iyileşme varsa ve kemik kaynamışsa koltuk değnekleriyle belki yürüyebileceğim. Kazadan 1 hafta çalıştığım süreli işim sona ermişti, bir tarafta sağlık bir tarafta geçim sorunu yaşıyorum. Bu adam gerekli cezayı alsın. Bize vurduktan sonra kaçmış, gece yarısı saklandığı yerde yakalanmış. Ertesi gün de serbest kalmış. Hem ehliyeti yok hem de alkollü çıktı" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Öte yandan kazayla ilgili tutulan polis raporunda otomobil sürücüsünün kazayla ilgili tam kusurlu olduğu, kazadan 3 saat sonra yakalandığında yapılan ölçüme göre, kaza anında 1,40 promil alkollü olduğu belirtildi.