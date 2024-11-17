Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te anız yakarken alevlerin arasında kalan çiftçi öldü...
Giriş Tarihi: 17.11.2024 15:30

Gaziantep'te anız yakarken alevlerin arasında kalan çiftçi öldü...

Olay Yavuzeli ilçesinde meydana geldi. Tarlasındaki anızı yakmak isterken alevlerin arasında kalan çiftçi Ali Altunbaş (75) yanarak yaşamını yitirdi...

DHA
Gaziantep’te anız yakarken alevlerin arasında kalan çiftçi öldü...

Acı olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tireli Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Altunbaş, buğday ekip biçtiği tarlasındaki anızları ateşe verdi. Ancak bu sırada rüzgârın da etkisiyle yangın kontrolden çıkarak geniş alana yayıldı. Yangına müdahale etmek isteyen Altunbaş, alevlerin arasında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Ali Altunbaş'ın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. 6 çocuk babası Ali Altunbaş'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te anız yakarken alevlerin arasında kalan çiftçi öldü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA