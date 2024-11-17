Gaziantep’te anız yakarken alevlerin arasında kalan çiftçi öldü...

Acı olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tireli Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Altunbaş, buğday ekip biçtiği tarlasındaki anızları ateşe verdi. Ancak bu sırada rüzgârın da etkisiyle yangın kontrolden çıkarak geniş alana yayıldı. Yangına müdahale etmek isteyen Altunbaş, alevlerin arasında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.