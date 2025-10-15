Gaziantep’te bağ evine operasyon: Bazıları toprağa gömülü halde bulundu!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gümrük kaçağı silah operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir bağ evine baskın düzenlendi.