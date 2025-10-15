Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te bağ evine operasyon: Bazıları toprağa gömülü halde bulundu!
Gaziantep'te polis ekiplerince bir bağ evine yapılan kaçak silah operasyonunda bazıları toprağa gömülü halde 4 tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHA Yaşam
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gümrük kaçağı silah operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir bağ evine baskın düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bağ evinde yapılan aramalarda bazıları valizlerle toprağa gömülü halde 2 adet otomatik tüfek, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ve 50 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

