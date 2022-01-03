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Giriş Tarihi: 3.1.2022 14:39

Gaziantep'te bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA
Gaziantep’te bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te, kontrolden çıkarak çarptığı bariyerin saplandığı otomobil, hurdaya döndü. Kazada sürücü Samet Kırmızıkuş (18) ve Engin Ağtaş (45) ağır yaralandı.

Gaziantep'te bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Samet Kırmızıkuş (18) idaresindeki 46 HT 116 plakalı otomobil, İpekyolu Başpınar Kavşağı civarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere saplandı.

Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Engin Ağtaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı.

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Gaziantep'te bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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