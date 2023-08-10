Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi'nde dün öğle saatlerinden sonra meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen kavgaya büyükler de dahil oldu. Kavgada bıçakların da kullanılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.





YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan 2 çocuk babası fırıncı esnafı Abdullah Şavak (44), Gaziantep'te sevk edildiği özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abdullah Şavak'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.





2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan olay sonrası kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 zanlı gözaltına alındı.