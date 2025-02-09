Gaziantep’te bıçaklı kavga! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 2 genç bıçakla yaralandı. O

lay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Eyüp Arıcı (17), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası hastaneye akın eden gencin yakınları sağlık ekiplerine saldırınca hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.