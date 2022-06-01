Gaziantep’te bir fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 kişi hayatını kaybetti

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Fabrikada ve çevrede büyük paniğe neden olan patlamada buhar kazanından kopan parçalar fabrikanın arka kısmındaki caddeye düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan Ahmet Marai ile Semih Musso 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.