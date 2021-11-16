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Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:50 Son Güncelleme: 16.11.2021 12:50

Gaziantep’te bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

Gaziantep’te 40 yaşlarında bir kadın boş arazide bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Gaziantep'te 40 yaşlarında bir kadın boş arazide bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Şehitkâmil ilçesi Belkız mahallesinde boş arazide boğazı kesilmiş ve vücudunun pek çok yeri bıçaklanarak paramparça edilmiş halde bulunan kadın cesedinin kimliği tespit edilemezken, cinayet zanlısı ya da zanlılarını bulmak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Şehitkâmil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boş arazide yarı çıplak halde yatan bir kadın gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kadının boğazının kesildiğini ve vücudunun pek çok yerinden defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısı nezaretinde Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan 40 yaşlarındaki kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin kadının kimliğini ve cinayeti gerçekleştiren kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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Gaziantep’te bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
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