Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te bir kişi  tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:53 Son Güncelleme: 18.7.2022 11:54

Gaziantep’te bir kişi  tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep’te bir kişi tartışma sırasında kendisine cam parçasıyla saldıran oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Muhammed Necar, tartışma sırasında kapının camını kırarak cam parçasıyla babasına saldırırken baba da bıçakla oğluna saldırdı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te bir kişi  tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Şehitkamil ilçesinin Hacıbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Salih Necar ve 19 yaşındaki oğlu Muhammed Necar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Muhammed Necar, tartışma sırasında kapının camını kırarak cam parçasıyla babasına saldırırken baba da bıçakla oğluna saldırdı. Bıçak darbeleriyle yaralanan Muhammed Necar, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Necar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğlunu öldürdüğü iddia edilen Salih Necar, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, oğlunun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığında defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Gaziantep’te bir kişi  tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
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