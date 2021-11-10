Gaziantep’te can pazarı! Şoför hüngür hüngür ağladı!

Kazada yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişileri ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
ŞOFÖR HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Kaza sonrasında şok geçiren servis şoförü hüngür hüngür ağladı. Ağlayan şoförü yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Kazayı duyar duymaz olay yerine gelen telaşlı öğrenci velileri de büyük şok yaşadı. Birçok veli gözyaşlarını tutamazken ağlayan velileri trafik polisleri sakinleştirdi. Öğrencilerin durumunun iyi olduğunu söyleyen polisler, velileri teskin etti.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.