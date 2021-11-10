Gaziantep’te can pazarı! Şoför hüngür hüngür ağladı!

Kaza, Şehirgösteren Mahallesi Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi önünde yaşandı. İddiaya göre, 27 S 0184 plakalı öğrenci servisi, dönüş alacağı esnada önüne çıkan 27 H 0658 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Süratli olan halk otobüsü çarpışmanın etkisiyle devrilerek yan yattı. Halk otobüsünün içinde fazla yolcunun olmaması facianın önüne geçerken servisteki öğrenciler ile şoför şok geçirdi. Kazada çoğu öğrenci 14 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.