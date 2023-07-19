Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 19.7.2023 23:16

Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA
Gaziantep’te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Durmuşlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 2'si askeri olmak üzere 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankı, 9 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yaklaşık 160 personelle yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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