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Giriş Tarihi: 26.9.2022 16:14

Gaziantep’te cinayet zanlısı 400 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 70 yaşındaki Sadettin Köse’yi silahlı saldırıda öldüren Sabahattin Korkmaz (45), 400 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesinin ardından yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve suçunu itiraf eden Korkmaz, tutuklandı.

DHA
Gaziantep’te cinayet zanlısı 400 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı

İslahiye ilçesine bağlı Güllühüyük Mahallesi'nde, 18 Eylül Pazar günü meydana gelen olayda Sadettin Köse, motosikletiyle kendisine ait çiftlik evine giderken silahlı saldırıya uğradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan Köse, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) de destek verdiği özel ekip, geniş çaplı soruşturma başlattı.

SUÇ ALETİ TABANCAYLA YAKALANDI

Ekipler, cinayetin işlendiği bölgeye yakın noktada bulunan 32 iş yerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Toplanan güvenlik kameralarına ait 400 saatlik kaydın incelenmesinin ardından şüphelinin, Sabahattin Korkmaz olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, Korkmaz'ı Dervişpaşa Mahallesi'ndeki evinde suç aleti tabancayla yakaladı.

TUTUKLANDI!

Gözaltına alınan Korkmaz, jandarmadaki ifadesinde, yolda karşılaşınca tartıştıkları için Köse'yi vurduğunu söyledi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Korkmaz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Gaziantep’te cinayet zanlısı 400 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı
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