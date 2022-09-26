Gaziantep’te cinayet zanlısı 400 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı

İslahiye ilçesine bağlı Güllühüyük Mahallesi'nde, 18 Eylül Pazar günü meydana gelen olayda Sadettin Köse, motosikletiyle kendisine ait çiftlik evine giderken silahlı saldırıya uğradı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ağır yaralanan Köse, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) de destek verdiği özel ekip, geniş çaplı soruşturma başlattı.
SUÇ ALETİ TABANCAYLA YAKALANDI
Ekipler, cinayetin işlendiği bölgeye yakın noktada bulunan 32 iş yerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Toplanan güvenlik kameralarına ait 400 saatlik kaydın incelenmesinin ardından şüphelinin, Sabahattin Korkmaz olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, Korkmaz'ı Dervişpaşa Mahallesi'ndeki evinde suç aleti tabancayla yakaladı.