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Giriş Tarihi: 14.9.2022 16:53 Son Güncelleme: 14.9.2022 17:25

Gaziantep’te çöpte bulunan bebek cesedi soruşturmasında yeni gelişme

Gaziantep’te çöp konteynerinin yanında bulunan bebek cesediyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te çöpte bulunan bebek cesedi soruşturmasında yeni gelişme

Gaziantep Şahinbey ilçesinin kırsal Kale mahallesinde çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulunmasıyla soruşturma başlatan Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda bebeğin yeni doğum yapan T.A'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak anne T.A. ile babası olduğu öğrenilen M.S.T. ve annenin akrabası V.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Kale Mahallesi'nde çöp atmaya giden kişi, konteynerin yanında hareketsiz yatan bir bebek gördüğü ihbarı üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri yaklaşık bir hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlemişti.

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Gaziantep’te çöpte bulunan bebek cesedi soruşturmasında yeni gelişme
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