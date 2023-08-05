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Giriş Tarihi: 5.8.2023 03:40

Gaziantep'te damat dehşeti: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep’te İrfan P., evinde tartıştığı eşinin ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaraladı. Gürültü üzerine dışarı çıkıp ve kavga eden komşularını ayırmaya çalışan Kerim Şentürk (41), bu sırada İrfan P.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şentürk'ün hayatını kaybettiğini öğrenen yakınlarının taşkınlık yapması üzerine acil servis boşaltılarak, 3 saat süreyle hizmet verilemedi

DHA
Gaziantep’te damat dehşeti: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olan ve eşi ile sorunlar yaşadığı ileri sürülen İrfan P., kayınbiraderleri ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan P., yanındaki bıçakla kayınbiraderleri İlhan ve Efdal C., kayınvalidesi Fatma C. ve eşinin amcası Mehmet Ali C.'yi yaraladı.

Gürültü üzerine evinden çıkan ve kavgayı ayırmaya çalışan Kerim Şentürk de aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri durumu ağır olan 4 yaralıyı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bir kişi ise olay yerinde tedavi edildi. Kavgayı ayırmaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Kerim Şentürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ACİL SERVİS BOŞALTILDI

Olayın ardından hastaneye gelen Kerim Şentürk'ün yakınları acil servise gelerek içeriye girmek istedi. Hastane yetkilileri ile Şentürk'ün yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede nedeniyle acil servisteki hastalar dışarıya çıkarılırken, hastane görevlileri polisten destek istedi. Çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri hastane bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alırken, acil serviste 3 saat boyunca hizmet verilemedi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, İrfan P. ile ağabeyi Selçuk P.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gaziantep'te damat dehşeti: 1 ölü, 4 yaralı
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