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Giriş Tarihi: 5.1.2025 10:20

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 15 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Gaziantep’te DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 15 gözaltı

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte finans sağlamak ve örgüt propagandası yapmak suçu kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

3'Ü TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Gaziantep'te DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 15 gözaltı
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