Gaziantep’te dede dehşeti: Bir torununu öldürdü, ikisini yaraladı

Şahinbey ilçesi Cebeler Mahallesi 120200 Nolu sokaktaki bir bağ evinde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle torunlarıyla tartışan bir kişi üzerinde bulunan silahla 3 torununa ateş açtı. Dedenin silahından çıkan mermilerin isabet ettiği Sinan Kaçan yaşamını yitirirken, Hakan Kaçan (16) ve bir kişi de yaralandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildil. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.