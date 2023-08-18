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Giriş Tarihi: 18.8.2023 14:11

Gaziantep'te dede ve torununun feci ölümü

Gaziantep'te, traktörün çarpıp yıktığı bahçe duvarının altında kalan Ramazan Tuncer (73) ile torunu Süleyman Tuncer (12), yaşamlarını yitirdi.

DHA
Gaziantep’te dede ve torununun feci ölümü

Kaza, dün öğle saatlerinde, Orduca Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, Ramazan Tuncer'e ait evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkıldı. Bu sırada bahçede oturan Ramazan Tuncer ve torunu Süleyman Tuncer, duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde dede ve torununun öldüğü belirlendi. Ramazan ve Süleyman Tuncer'in cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan sürücünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Gaziantep'te dede ve torununun feci ölümü
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