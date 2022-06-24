Gaziantep’te dehşet: Günlerdir yaşam savaşı veriyor!

Taburcu olduktan sonra evinde kendini toparlamaya çalıştığını dile getiren Hatice Topal, "Akşam saatlerinde eşimle birlikte oğlumuzun evine giderken, aniden karşımıza köpek çıktı ve bana saldırdı. Köpek, beni ayağım ve kalçamdan ısırdı, sonra da eşimin yüzü, eli ayağı her yerini ısırdı. Eşim tedavisinden sonra eve geldi ama fenalaşınca yoğun bakıma götürüldü ve halen tedavi altında. Bizim canımız yandı, eşim yoğun bakımda tedavi görüyor. Başkalarının canının yanmaması için yetkililerin önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.