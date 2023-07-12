Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te depremde hasar gören bina çöktü: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 12.7.2023 11:45 Son Güncelleme: 12.7.2023 11:46

Gaziantep’te depremde hasar gören bina çöktü: 5 yaralı

Gaziantep’te hasarlı tek katlı binanın çökmesi nedeniyle 5 kişi yaralandı. Çöken binadan ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandığı öğrenilirken, yaralılar olay yerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te depremde hasar gören bina çöktü: 5 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Yeditepe Mahallesi 203 Nolu sokakta bulunan depremde hasar gören bir ev henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çöken binadan ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandığı öğrenilirken, yaralılar olay yerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, binanın çökme nedeniyle ilgili araştırma başlattı. Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenilirken, bir yaralının üzerine beton parçası düşmesi nedeniyle ayağının kırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Gaziantep’te depremde hasar gören bina çöktü: 5 yaralı
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