Gaziantep’te depremde hayatını kaybeden anne ve iki kızı Cizre’de yan yana defnedildi

Kahramanmaraş Merkezli iki ayrı depremde Gaziantep'te ikamet ettikleri binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalıp hayatını kaybeden Hediye Turgut ve kızları Asime ve Reyyan Turgut, Cizre Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 31 bin 643 kişi hayatını kaybetmiş, 10 ilde ağır hasarlar oluşmuştu. Depremde yıkılan binaların altında kalan vatandaşları kurtarmak için arama kurtarma ekipleri sekizinci günde de çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep merkezde ikamet eden Hediye Turgut, kızları Asime ve Reyyan Turgut oturdukları binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.Arama Kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşların yapmış olduğu arama kurtarma çalışmalarında Hediye Turgut ve İki kızının cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. Yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan Hediye Turgut, kızları Asime ve Reyyan Turgut, Şırnak'ın Cizre ilçesi Nuh Nebi Camisinde kılınan cenaze namazına müteakiben binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları ve dualar eşliğinde Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.