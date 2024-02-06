Gaziantep’te depremde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okutuldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Naci Topçuoğlu Bulvarı Atatürk Mahallesi'nde bulunan 134 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 bloktan 4'ü yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkıldı. 134 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Depremin yıl dönümünde yakınlarını enkaz altına kaybeden vatandaşlar enkaz başında Kuran-ı Kerim okutarak dua ettiler. Bina enkazının kaldırıldığı arsaya gelen vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarını anmak için gecenin ilk saatlerinden itibaren nöbet tutmaya başladı. Depremzedeler, hafızalarında canlandırdıkları acı olaylar nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

Kahramanmaraş depremlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Ayşe-Mehmet Polat sitesindeki 6 bloktan 4'ü yıkılmıştı.