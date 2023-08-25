Gaziantep’te doktora saldırmışlardı! Bakan Koca duyurdu: Tutuklu yargılanacak kişi sayısı 3’e çıktı

"SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTOR TABURCU EDİLDİ"

Başından yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören, ayrıca aldığı darbe nedeni ile böbrek rahatsızlığı yaşayan doktor arkadaşımız, tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. Tüm sağlık çalışanları adına kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Sağlıkta insan kaynağımız bizim en değerli varlığımız. Suçluların cezasız kalması düşünülemez."