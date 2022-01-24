Gaziantep’te facia: 2 kardeş evde çıkan yangında öldü!

Kahvelipınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde iki katlı müstakil evin giriş katında yaşayan Suriyeli çift, çocuklarını içeride bırakarak dışarıya çıktı. Bu sırada evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangını, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürdü.